Gf Vip, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe: confronto in diretta dopo la lite social

Il battibecco tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe arriverà anche in diretta nella puntata del Gf Vip stasera su Canale 5. Le due colleghe opionioniste del Grande Fratello Vip si sono scontrate sui social dopo la pubblicazione di una foto della moglie di Paolo Bonolis con Giancarlo Magalli, conduttore con cui la Volpe ha avuto diversi scontri in passato. Sonia ha alluso a una bella serata ma ad Adriana questa complicità non è piaciuta e ha risposto per le rime.

Sonia probabilmente non si aspettava una reazione simile e dopo la polemica ha replicato: «Ma è tutto stupendo. Le mie cene prescindono dalla sua vita, come spero le sue. Mi dispiace se Adriana Volpe se la sia presa. Ragazzi state dalla parte di chi volete ma io non vedo dove sia la guerra. Voglio dire ad Adriana che io non vivo la mia vita per far innervosire lei, giuro. Davvero non pensavo l’avrebbe presa così». Insomma il clima tra le due sembra essersi fatto teso e Alfonso Signorini chiederà spiegazioni in diretta.

Come anticipato da TvBlog in apertura del Grande Fratello Vip il conduttore chiederà alle sue opinioniste di spiegare cosa è successo e le premesse per una sfuriata in diretta sembrano esserci tutte. C'è però chi ha visto in tutto ciò qualcosa di pilotato, visti gli ascolti bassi della trasmissione. Che sia una strategia per lo share?

