Gf Vip, Soleil Sorge si vendica con Davide Silvestri e lo nomina: «Non rispetti la nostra amicizia, mi hai ferito»

Colpo di scena al Grande Fratello Vip. Soleil Sorge nomina a sorpresa Davide Silvestri e rompe la sua amicizia con l'attore. Il bacio infuocato tra Soleil e Delia Duran ha acceso gli animi sopiti dei concorrenti del reality, che dopo mesi di ocnvivenza sembrano essere arrivati ai ferri corti.

Le accuse di Soleil Sorge a Davide Silvestri

Se il siparietto con la modella venezuelana ha stuzzicato le fantasie di Alex Belli, rientrato nella Casa il giorno di San Valentino dopo essere stato espulso a dicembre, Davide Silvestri ha dimostrato di non apprezzare allo stesso modo la sceneggiata tra Delia e Soleil.

Sempre molto pacato ed equilibrato con i coinquilini, l'attore ha preferito però non esporre le proprie perplessità alla Sorge, riservandosi di parlare al momento del confessionale. In quell'occasione Davide si è lasciato andare a una dura critica nei confronti dell'ex amica, che infatti l'ha accusato di insincerità.

«Pensi di fare il furbo ma non lo sei» gli ha detto la vippona, smascherandolo. «Stai facendo un gioco di silenzio, quando dovresti esporti e non rispetti la nostra amicizia. Non sei stato chiaro e mi ha veramente ferito tutto questo» ha proseguito Soleil, dopo avere visto la clip dal confessionale di Davide.

La risposta di Davide Silvestri

Dal canto suo Silvestri prima è rimasto in silenzio, poi ha replicato: «Quello che dice me lo aspettavo, me lo sentivo, sei furba. Non ti dico nulla». Soleil si sarebbe aspettata un confronto sincero con Davide che invece, un po' per carattere e un po' per strategia, ha preferito parlarle alle spalle: «Non mi stai guardando negli occhi, anziché fare il finto amico. Avrei voluto un confronto da amici».

Parole dure che il gieffino non sembra disposto a perdonare: «È stata molto deludente – ha detto Silvestri, prima di rivolgersi direttamente all'ex amica –. Sono contento che mi hai deluso. Con me hai chiuso davvero, non dico per finta». «Lo vedo quanto sei strategico. Rosica meno, mi hai deluso questa sera» è stata la risposta amara di Soleil. «Ti ho difeso abbastanza, da oggi non lo farò più! –ha aggiunto Davide –. Non la passi liscia».

