GF VIP, Soleil Sorge rivela di avere 'qualcuno' ad aspettarla fuori dalla casa: «Potrebbe essere l’uomo della mia vita»

Soleil Sorge è fidanzata? Dopo Raffaella Fico e Amedeo Goria, continua il valzer del relazione sentimentali celate o poco chiare al GF VIP, adesso è la volta dell'italo americana che, nelle scorse ore, è uscita allo scoperto: mentre chiacchierava con Francesca Cipriani e Nicola Pisu, ha detto che fuori dalla casa c’è qualcuno ad aspettarla, un «lui» per il quale ha perso la testa.

L'argomento di discussione era l'istinto di maternità, portato alla luce dall Cipriani. Un istinto che la Sorge ha cominciato a sentire di recente. «Adesso sento quel cambiamento, come donna mi sentirei in grado di prendermi cura di un bambino» ha sottolineato Soleil. Ma, senza un partner, il progetto di mettere su famiglia si fa assai più difficoltoso. L’ex volto di UeD ha così narrato di aver conosciuto una persona poco prima del suo ingresso nel reality show. Trattasi di un uomo misterioso a cui sta pensando moltissimo e di cui sente la mancanza. Quando Francesca le ha domandato in che modo si sia lasciata con il ‘tenebroso’ compagno prima di varcare la fatidica ‘Porta rossa’, Soleil ha replicato con un dolcissimo: «Con tanto amore».

«Questa persona ha messo in dubbio tutto, vedo tanto rispetto. Potrebbe veramente essere l’uomo della mia vita» ha dichiarato Soleil che conferma di avere il cuore impegnato.

