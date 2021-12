Gf Vip, Soleil alla fine ammette: «Su Alex Belli ho mentito una volta alla produzione». Ecco quando

Al Grande Fratello Vip, Soleil Sorge ha rivelato a Davide Silvestri di aver mentito una sola volta alla produzione del reality show di casa Mediaset. Lo ha fatto però proprio sul suo rapporto con Alex Belli. Ecco che cosa ha detto a riguardo. foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset; music: "Summer" from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Dicembre 2021, 14:56

