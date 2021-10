GF Vip, Soleil su Aldo: «Mi fa ca..re». Cosa ha fatto scattare il commento di Stasi su Montano

Al Grande Fratello Vip, Soleil fa un commento di cattivo apprezzamento nei confronti di Aldo Montano. I suoi toni e le sue parole subito finiti nel mirino dei telespettatori, che sul web non hanno perso l’occasione per attaccarla. Ecco che cosa ha detto. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset; music: "Funday" from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Ottobre 2021, 18:04

