Gf Vip, nuove scintille fra Luca Onestini e Nikita Pelizon: «Ho la verità in tasca»

Continuano le scintille Nikita Pelizon e Luca Onestini all'interno della Casa del Gf Vip. Dopo l'ultima puntata in cui hanno discusso in diretta, i due sono sempre più lontani. Invece Luca esplicitato di volere solo un'amicizia con la Pelizon. Quest’ultima però non è dello stesso parere, avendo letto nei suoi gesti più di una semplice amicizia. «Può essere che voleva continuare ad avere un rapporto speciale per due motivi: o voleva affetto da parte mia, o perché voleva avere le clip e continuare a dire ‘per me è un’amica ecc…'» dichiara in confessionale Nikita.

I pensieri di Nikita su Luca continuano poi in giardino, dove si confida con Nicole Murgia. Quest'ultima ascolta lo sfogo di Nikita che le dice: «Mi dici che ti piaccio, che sono unica ma non lo dice a voce, lo scrive sulla pancia… Se c’è stata mai un’amicizia vera non ti comporti così. Personalmente nutro poca stima nei suoi confronti al momento e mi sembra surreale la situazione che sto vivendo».

Lo scontro

Casualmente, però, Luca Onestini si ritrova ad ascoltare le confidenze di Nikita a Nicole e decide di intervenire per risponderle. «Tu abbi il coraggio ora di dire a tutti che non ti dicevo ogni giorno che ti vedo come un’amica. Certo, lasciavo la porta aperta, lei invece voleva solo quello» ribadisce lui. Nikita però replica subito: «Ho la verità in tasca per questo sono brava a parole!».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Dicembre 2022, 19:10

