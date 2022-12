Sarah Altobello, il manager non si nasconde più: «Stiamo insieme». Poi il duro attacco a Romita

Il manager di Sarah Altobello ha parlato per la prima volta del suo rapporto con la gieffina e ha chiarito quello che lei avrebbe con Attilio Romita, criticando anche il giornalista. Tony Toscano sarebbe legato a Sarah dal 2013, non solo professionalmente, ma anche sentimentalmente. Entrambi hanno deciso la partecipazione al reality, ma oggi il suo agente confessa che Sarah ha sempre dichiarato di aver voglia di giocare.

La confessione

In un'intervista a Fanpage, Toscano ha svelato dei retroscena: «Non è un flirt», spiega riferendosi alla particolare amicizia con Romita, «Come tutte le donne, sta facendo un gioco. Prima di entrare nella Casa, me lo aveva detto. ‘Tesò’, perché lei mi chiama così, ‘nella Casa vado a giocare'”». Quindi Sarah non avrebbe nessuna intenzione di andare oltre con il giornalista, men che meno dopo che lo stesso Toscano le ha fatto arrivare un messaggio attraverso un aereo.

Sarah già dall'Isola dei Famosi aveva ammesso di avere un rapporto particolare con il suo agente, ma non si è mai voluta sbilanciare, così come non ha voluto farlo lui. Rimasto in silenzio in varie dinamiche di gioco ora però ha deciso di dire la sua: «Ma più che altro perché il ‘signor mezzobustino’ Attilio Romita ha un po’ esagerato nelle esternazioni sulla mia cara Sarah, quando ha detto ad Antonino che l’avrebbe portata nella roulotte. Le donne bisogna corteggiare e amarle, non sono oggetti sui quali riprodurre le proprie fantasie sessuali».

Sul loro rapporto Toscano resta ancora vago: «Non le ho chiesto di sposarmi. È lei che deve prendere certe decisioni e questa non dipende da me. Sarah deve scegliere quello che è bene e quello che è male fare. C’è tempo per chiederglielo. Io sono un evergreen, l’età non la dico, è quella che mi danno. Sono uno sportivo, seguo una dieta sana, mi piace fare le cose che mi tengono in forma. Sono un uomo agée come piace a lei»

