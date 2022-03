Gf Vip, Rosalinda Cannavò e il giallo del compleanno di Dayane Mello: «Ecco perché non c’ero»

Rosalinda Cannavò spiega i motivi per cui non era presente alla festa di compleanno di Dayane Mello. Le due infatti, inseparabili durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip, erano molto amiche e l’assenza dell’attrice al party ha confermato al popolo del web il raffreddamento del loro rapporto.

Rosalinda Cannavò e Dayane Mello (Instagram)

Gf Vip, Rosalinda Cannavò e il giallo del compleanno di Dayane Mello

L’assenza di Rosalinda Cannavò alla festa per i trentatré anni di Dayane Mello ha fatto molto discutere il web. Al party infatti erano presenti molti personaggi noti legati al Gf Vip, come Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi, ma di Rosalinda non c’era traccia. A spiegare i motivi della sua assenza la stessa attrice durante il programma “Casa Chi” su Instagram: «Hanno criticato il mio non farle gli auguri – ha spiegato - e il mio non essere alla festa. In realtà, dopo una diffida, tra l’altro arrivata a casa dei miei genitori in Sicilia durante un periodo per mia madre molto difficile, mi sembrava paradossale ricevere l’invito. Ma anche se lo avessi ricevuto, ovviamente, non credo che avrei accettato».

Rosalinda Cannavò e il fidanzato Andrea Zenga (Instagram)

Rosalinda infatti ha fatto sapere di aver recentemente ricevuto una diffida da parte di Dayane per via delle dichiarazioni fatte durante la partecipazione della modella al reality show brasiliano “La Fazenda”, relativamente alle presunte molestie sessuali di cui sarebbe stata vittima.

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Marzo 2022, 08:59

