Gf Vip, rissa dietro le quinte tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia: cos'è accaduto dopo la finale

di Redazione web

Anche a reality finito, continuano i rumors sul Gf Vip. A farne da capofila è Antonella Fiordelisi, una delle protagoniste dell'edizione appena terminata. Da indiscrezioni che circolano, dopo l’ultima puntata del programma, l’ex spadista, oggi modella e influencer, si sarebbe fatta notare per il tifo fatto per l’amica Nikita Pelizon , vincitrice del reality, ma anche per quanto accaduto dietro le quinte. Sembra, infatti, che ci sia stata una vera e propria rissa tra l'ex schermitrice e Micol Incorvaia, tanto da arrivare alle mani.

Rissa al Gf Vip, che cosa è successo

Nel corso della serata le frecciatine tra le due non sono mancate e lontano dalle telecamere la situazione sarebbe degenerata. A diffondere i pettegolezzi è stato Biagio D’Anelli, ex concorrente del Gf Vip, nonché opinionista tv ed esperto di gossip: «Ieri è terminato il Grande Fratello Vip. Post puntata, quando tutti i lustrini, le paillettes e le luci si son spente… Rissa sfiorata tra Micol e Antonella Fiordelisi. Rissa sfiorata… Ma voi dovete dire a me, due donne… Il reality è finito? Ma perché non ve ne andate con i vostri compagni in hotel a festeggiare la fine di un’edizione?».

L'abbraccio con Antonino

E non è tutto dal dietro le quinte. Da quanto riporta Amedeo Venza, Fiordelisi si sarebbe lasciata andare a delle effusioni con Antonino Spinalbese. A testimoniare è stata anche una fan dei Donnalisi che avrebbe detto: «Sono tra il pubblico del Gf Vip. E sono una Donnalisi delusa perché durante la pubblicità ci fanno uscire per andare in bagno (3-4 per volta). E dietro le quinte c’era Antonella che abbracciava Antonino. Ridevano e scherzavano come se fossero complici da sempre. Mi dispiace per Edoardo perché io e tutte le Donnalisi sogniamo per lui un amore vero e duraturo. Non merita questo da Antonella perché lui ha smesso di seguire tutti e non saluterà nessuno per rispetto a lei. E lei dovrebbe fare lo stesso». Edoardo Donnamaria è stato costretto a seguire la finale da casa, perché la produzione ha scelto di invitare solo gli ex Vipponi eliminati dal pubblico e non quelli squalificati dagli autori. Cosa sarà successo davvero?

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Aprile 2023, 19:51

