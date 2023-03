Gf Vip, regia furiosa contro le finaliste: Oriana Marzoli ci resta male. Cos'è successo durante la puntata

La fine di questo Grande Fratello Vip è sempre più vicina: nell'ultima puntata andata in onda su Canale 5, infatti, è stato svelato il nome della terza finalista, che si aggiunge a quello di Oriana Marzoli e Micol Incorvaia. A guadagnarsi un posto nella finale è stata a sorpresa Giaele De Donà.

L'intervento della regia

Le tre ragazze non sono riuscite a contenere la gioia per il risultato e per essere riuscite insieme ad arrivare fino alla fine del gioco. Il loro entusiasmo, però, è stato talmente alto che la regia è dovuta intervenire per chiedere più volte alle ragazze di fare «silenzio».

Ad alcuni utenti non è piaciuto il trattamento riservato alle ragazze: «Ma ci rendiamo conto di come le trattano? Peccato che per gli autori la squalifica non c'è», ha twittato un utente.

