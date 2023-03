GF VIP, ragazzi ingrassati nella casa: la particolare richiesta di Davide prima della puntata

I vipponi rinchiusi nella casa del GF VIP sono, da mesi, costretti a un regime alimentare collettivo che non sempre coincide con le loro abitudini. Questo ha sicuramente portato alcuni di loro a mettere su qualche chilo, considerando anche la poca attività fisica che hanno potuto fare e la costrizione di vivere in spazi ristretti. In particolare, Davide è sembrato preoccupato al punto di suggerire a Luca Onestini la sua idea per la prossima puntata in diretta su Canale 5. "Sai cosa possiamo fare? Possiamo chiedere la pancera, quella brucia grassi" ha detto, facendo scoppiare a ridere Luca Onestini, che ha chiamato Edoardo Tavassi per ridere insieme per la stramba richiesta.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Marzo 2023, 18:52

