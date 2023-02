Dopo cinque anni gli "Oneston" si ritrovano all'interno della casa del Grande Fratello, proprio dove è nata la loro amicizia. Raffaello Tonon è stata la sorpresa che Luca Onestini ha ricevuto nella puntata di lunedì sera. Un incontro vero ed emozionante che è stato applauditi da tutti.

GF Vip, la furia di Alfonso Signorini contro i vipponi: «Mi date fastidio, io cambio proprio canale. Dipendesse da me sareste tutti a casa»

GF Vip, Raffaello Tonon commuove tutti : «Luca è il bastone della mia vita. Sei la mia famiglia»

GF Vip, Giulia Salemi crisi rientrata con Pierpaolo Pretelli. La reazione di Alfonso Signorini

Amicizia Vera

Quando si pensa alle amicizie nate all'interno della casa non si puà non pensare a quella nata tra Luca Onestin e Raffaello Tonon nella seconda edizione del Grande Fratello Vip. Il pubblico li ha battezzati “Gli Oneston” e da allora le cose non sono cambiate.

L'amicizia è proseguita anche fuori e Luca, come ha raccontato Raffaello gli è stato molto vicino in momenti difficili della sua vita e viceversa. Durante la puntata di lunedì sera Raffaello è entrato nella casa per fare una sorpresa al suo amico: «Luca non sarà il bastone della mia vecchiaia, lui è il bastone della mia vita».

«Di te sarò fiero per sempre - Prosegue Tonon - Tu vieni prima di tutto perchè sei la mia famiglia, devi imparare a giocare per te stesso. Cinque anni fa eravamo diversi, più giovani, devi andare avanti, tutto si ripara. Invece di stare in questi gruppini, gruppetti e grupparelli delle elementari, ascolta il tuo dolore, sei un uomo, se quel motivo dipende da te ascoltati. Ma se è per far parte di un gruppo piuttosto che un altro che senso ha. Sono dalla tua, ci sarò sempre, tu sei altro da quello che tutti possono conoscere».

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Febbraio 2023, 08:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA