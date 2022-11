Gf Vip, provvedimento per Antonella Fiordelisi? Lo spoiler di Federica Panicucci: cosa può succedere stasera

Fan di Antonella Fiordelisi preoccupati. Negli ultimi giorni, l'influencer ha vissuto dei momenti difficili, dovuti all’ingresso delle nuove concorrenti. In particolare di una: Oriana Marzoli. Dai suoi comportamenti, sembra che Antonella soffra la presenza di Oriana perché si sente in competizione con lei. Forse perché Oriana è una ragazza che ruba la scena. In pochi giorni Antonella si è lasciata scappare delle espressioni poco felici su Oriana. «La distruggo, io la uccido» in preda alla gelosia.

Ma Antonella non è l'unica ad essere parsa cambiata dopo i nuovi ingressi. Anche Antonino sembra avere un comportamento diverso. Antonella e Antonino sono sempre stati al centro dell’attenzione, entrambi per motivi diversi. Ma se Spinalbese sta riuscendo a mascherare tutto, stessa cosa non vale per Antonella che non si contiene.

Le frasi infelici di Antonella

Le frasi pronunciate da Fiordelisi è chiaro che siano dettate dalla gelosia, ma sono parole molto forti. Il pubblico dei social non è disposto ad accettare espressioni come “la uccido” e forse il Gf Vip potrebbe essere d’accordo. Ci sarà un provvedimento disciplinare per Antonella Fiordelisi questa sera? Nulla ancora di ufficiale, ma dalle parole di Federica Panicucci potrebbe accadere proprio questo. In chiusura della puntata di Mattino 5 di stamattina, la conduttrice ha salutato il pubblico con alcuni spoiler sulla puntata di stasera del GF Vip.

La "sorpresa"

«Una sorpresa molto piacevole per Alberto e poi una sorpresa molto poco piacevole per Antonella Fiordelisi». A cosa si stava riferendo la conduttrice? Sarà l’arrivo di una persona a lei scomoda? O ci sarà davvero un provvedimento per Antonella Fiordelisi al GF Vip?

