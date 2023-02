Gf vip, provvedimenti presi per il gesto di Oriana Marzoli? Cosa potrebbe succedere stasera

Oriana Marzoli è una delle concorrenti più in vista in questa edizione del Gf vip. La modella venezuelana, per un motivo o per un altro, è sempre sotto i riflettori. Nei giorni scorsi avrebbe messo in atto alcuni comportamenti (che non sarebbero piaciuti al pubblico) nei confronti di Antonino Spinalbese. Il pubblico vorrebbe che il Grande Fratello prendesse dei provvedimenti.

Gf Vip, Attilio Romita contro Antonella Fiordelisi e Donnamaria: la rivelazione choc

Gf Vip, Valentina Vignali contro Martina Nasoni: «Ma quindi non ero io il problema?»

Gf vip, Francesco Chiofalo contro Antonella Fiordelisi: «Prima di entrare in casa era fidanzata»

La vicenda

Al Gf vip Oriana Marzoli ha messo in atto una serie di atteggiamenti nei confronti di Antonino Spinalbese che potrebbero costarle molto caro. La concorrente venezuelana ha mostrato l’antipatia nei suoi confronti attraverso gesti offensivi che hanno stupito tutti: ha simulato un attacco di vomito quando è passato Antonino, ricevendo reazioni negative sui social media e richieste di squalifica da parte del pubblico.

Possibili provvedimenti

Nella serata della festa per San Valentino, poi, ha ripetuto il gesto, strappando una foto di Antonino, sputandoci sopra, calpestandola e simulando nuovamente il conato. Tutti fattori che hanno portato ad un incremento delle richieste di squalifica da parte del pubblico. Cosa accadrà nella prossima puntata?

Photo Credits: per gentile concessione dell’Ufficio Stampa Endemol Shine Italy; music: “Moose” from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- GF VIP, Oriana censurata sulla frase della penale di Antonino. Sapete quanto deve pagare se lasciasse il Grande Fratello? La cifra

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Febbraio 2023, 09:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA