Gf Vip , imbarazzo nella Casa. Tommaso Zorzi rivela: «Ha fatto la pipì nel letto, non è la prima volta...». Momento di imbarazzo oggi nell'appartamento di Cinecittà. Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando sono sul letto, trascorrendo il tempo tra risate e confidenze. Quando è accaduto qualcosa di imprevisto.

Una battuta dell'influncer milanese avrebbe fatto scoppiare a ridere Maria Teresa Ruta, facendola alzare di scatto dal letto. A quel punto, però, Stefania Orlando avrebbe notato qualcosa di strano: «Ma hai fatto la pipì sul letto? C'è una macchia». Maria Teresa risponde divertita: «Ma no, è la pezzetta umida...». Poi scappa fuori dalla stanza. Tommaso Zorzi allora le chiede: «Ma ti sei pisc*** addosso?».

Stefania Orlando non ha dubbi: «Quella è una macchia di pipì». Zorzi guarda incredulo e afferma tra le risate: «Non sarebbe la prima volta». Stefania replica: «Ma non è vero». Il video è virale su Twitter.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Ottobre 2020, 21:32

