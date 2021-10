Gf Vip, Patrizia Mirigliani chiarisce con Miriana ma è preoccupata per Nicola: «Una delusione ora non gli fa bene»

GF Vip, Patrizia Mirigliani chiarisce con Mirian, ma è preoccupata per Nicola: «Una delusione ora non gli fa bene». Quando una madre vede il proprio figlio a rischio, tira fuori gli artigli e combatte, anche se dovesse risultare impopolare, anche se dovesse andare contro i desideri del figlio.

E' quello che è successo a Patrizia Mirigliani, che ha deciso lunedì sera, di entrare nella casa del Grande Fratello Vip e confrontarsi con il figlio Nicola e con Miriana, soprattutto dopo le polemiche del post su Instagram.

La patron di Miss Italia aveva pubblicato un post con l'acronimo "Non farti prendere in giro" che ovviamente ha mandato in crisi Miriana, convinta che fosse rivolto a lei.

«Io non penso tu sia fesso - spiega Patrizia al figlio Nicola - ma una persona straordinaria e la gente lo sta apprezzando. Sei molto amato dal pubblico. Se io ho mandato quel messaggio che non aveva un destinatario perchè era un gioco, l'ho fatto come uno sfogo di una madre, affinchè non ci fosse nessuno che si potesse approfittare della tua bontà d'animo. Non era rivolto a nessuno in particolare, abbiamo sofferto per anni, siamo risorti, rinati, e la tua felicità deve dipendere da te stesso. Quando ho visto le critiche sull'acronimo mi sono chiesta con quale facilità si pensi che le mamme poi debbano essere messe da parte come se fossero usa e getta. Siamo stati insieme 14 anni, ci siamo salvati? Se tu sei felice, innamorato e senti dei sentimenti sono felice per te perchè riesci a provarli. Sono qui perchè sai che io non mi nascondo, tu sai quanto ho fatto come donna e voglio che il mio ruolo di madre venga rispettato. Non parlo di Miriana perchè non mi voglio inserire nella vita di mio figlio, anche per alcune dinamiche che ho visto e che non mi fanno pensare a una stabilità di questa storia. Ho spiegato bene qual è il mio pensiero, la felicità sua è la mia. Non posso giudicare Miriana, non voglio che uno scherzo diventi una roba gigantesca».

Il figlio Nicola: «Ti devo chiedere scusa, perchè forse mi sono innervosito. Io sono felice di essere qui, ho trovato degli amici veri».

Patrizia su Miriana: «Io ho capito i sentimenti di mio figlio, ma Miriana li prova? Nicola ha quasi 33 anni ed essendo a conoscenza di quello che prova Miriana sarà lui a decidere se questa storia gli sta bene. Miriana è una persona molto positiva, ma gli direi di non ccorrere troppo, io non voglio da madre che lui abbia una delusione che in questo momento non gli fa bene. Le sofferenze fanno parte della vita, oggi che puoi finalmente fare dei progetti devi focalizzarti su questo, quello che sarà sarà»

«Io non sono innamorata - conferma Miriana - provo una grande attrazione». Nicola: «E' giusto quello che dice mia madre, ma io mi auguro che questa cosa vada avanti»

La Mirigliani suggerisce al figlio di imparare ad ascoltare «I suoi sentimenti sono sempre molto forti e travolgenti e gli chiedo di essere solo un pelo più razionale, ed è quello che dice anche Miriana».

