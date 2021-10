GF Vip, scoppia la passione sotto le coperte fra Gianmaria e Sophie. L'ex di lui commenta: «Complimenti»

«Il triangolo no» cantava Renato Zero, ma a quanto pare c'è qualcuno che nel triangolo c'è finito e anche ripreso dalle telecamere. Gianmaria Antinolfi, l'imprenditore campano, concorrente del GF Vip, torna a far parlare di sè: stavolta, per i baci e la notte di fuoco trascorsa con Sophie Codegoni, nella Casa. Come l’avrà preso Greta Mastroianni, ormai ex?

Seppur, inizialmente, Sophie era apparsa restia a lasciarsi andare con il coinquilino,a detta sua troppo poco deciso e risoluto, sembra abbia cambiato idea.

Sembra che Greta non abbia reagito benissimo a quelle immagini intime che ritraggono il suo fidanzato a letto con un'altra donna. Attraverso delle stories Instagram, Greta ha lanciato un commento secco e diretto. Riprendendo l’immagine della scena romantica, l'ex di Antinolfi ha scritto un sarcastico: «Complimenti» con una serie di emoji dell’applauso.

Proprio la Mastroianni, nelle scorse puntate, era entrata nella casa del GF VIP per bacchettare il suo ex fidanzato. Prima di perdere la testa per la Codegoni, l’uomo è stato al centro di discussioni e polemiche per aver rivolto le sue attenzioni all’ex Soleil Sorge. Quest’ultima, aveva avuto per lui delle parole durissime, definendolo un vero e proprio stalker.

Cosa ne penserà la madre della Codegoni, che nei giorni scorsi aveva espresso il suo disappunto nei confronti di Antinolfi?

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Ottobre 2021, 21:11

