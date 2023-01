Gf Vip, la reazione di Oriana quando il papà di Daniele Dal Moro era in diretta: ecco cos'ha fatto

Nella puntata in diretta su Canale 5 del Grande Fratello Vip, è andata in scena la sorpresa organizzata per Daniele Dal Moro, che in giardino ha potuto incontrare suo padre, a cui è molto legato. Gli altri inquilini hanno potuto osservare la chiacchierata tra i due dal salotto di casa.

Gf Vip, Luca e Ivana si amano ancora? L'ex gieffina lunedì nella casa. Onestini: «Il mio grande amore»

Gf Vip, Orietta Berti attacca Antonella Fiordelisi: «Brutta rappresentanza della gioventù»

«Il Gf Vip è un programma di m***a»: lo sfogo choc di Daniele Dal Moro. Signorini furioso reagisce così

La reazione di Oriana Marzoli

Nikita Pelizon, più tardi, ha commentato la strana reazione di Oriana Marzoli, che dice da tempo di essere molto attratta da Daniele e di provare per lui un sentimento. «Vedi una scena così di lui con suo padre e non ti viene di essere felice per lui? Ti mangi le unghie e stai lì a farti gli affari tuoi? O io ho un'idea totalmente diversa o non capisco...», ha spiegato Nikita ad Antonella Fiordelisi, mostrando tutti i suoi dubbi su Oriana.

«Ha ragione Nikita, quando c'era Daniele col padre, lei zero emozioni, preoccupata solo di ciò che poteva dire pro o contro di lei…», ha commentato un utente su Twitter.

Photo credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy Music: "Moose" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Daniele e quella frase sul padre dopo la sua presenza al GF VIP: dubita anche di lui? Cosa ha detto

Peggy è il "#cane più brutto della #granbretagna", la padrona: «La amiamo alla follia, non la cambieremmo con nessuno» https://t.co/L60Kx60hiE — Leggo (@leggoit) January 31, 2023

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Gennaio 2023, 12:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA