Gf Vip, Oriana e Daniele lo hanno fatto? Spunta il racconto hot di Antonella Fiordelisi a Martina Nasoni

Nella casa del Grande Fratello Vip, l'ingresso di Martina Nasoni sembrava aver complicato la storia nascente tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Invece, a sorpresa, le cose tra i due sembrano aver ingranato, facendo sbocciare il sentimento.

Cosa è successo

Antonella Fiordelisi ha infatti raccontato a Martina che secondo lei, il giorno di San Valentino, i due avrebbero avuto un rapporto intimo sotto le coperte. Martina è rimasta colpita dalla rivelazione e ha confessato di avercela non tanto con Daniele quanto più con sé stessa, per essersi fatta un'idea completamente diversa del suo ex fidanzato.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Febbraio 2023, 13:56

