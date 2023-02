Gf Vip, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro in crisi: «Non sto più bene con te come prima»

di Redazione web

Al termine dell'ultima puntata del GfVip, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno avuto l'ennesima discussione. Dopo alcune incomprensioni, il clima tra i due gieffini sembrava essere più rilassato ma alcune dichiarazioni e dubbi della modella venezuelana, avrebbero fatto innervosire l'ex tronista. Oriana e Daniele piacciono molto ai telespettatori e ai fan del programma che hanno creato innumerevoli pagine che li sostengono sui social. Nei giorni scorsi sopra la casa è volato addirittura un aereo con dedica dai fan.

La discussione di Oriana e Daniele

Nella notte Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono confrontati nuovamente sulla loro relazione. La modella ha confessato all'ex tronista di non sentirlo presente e abbastanza coinvolto nei suoi confronti perché nei giorni scorsi Daniele si è comportato in modo più freddo del solito. Dal Moro ha risposto: «Ma questa è una percezione tua, un tuo pensiero. Cioè andava tutto bene e adesso cos'è cambiato in tre giorni?». Oriana ha risposto semplicemente: «Questa sensazione e situazione non mi fa stare bene».

La storia di Oriana e Daniele

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono una delle coppie che più piace ai telespettatori del Gf Vip. I due si sono scontrati più volte ma sono sempre riusciti a trovare un punto di incontro ed è per questo che i fan del programma si augurano che anche questa volta tutto possa risolversi per il meglio.

