Gf Vip, Oriana Marzoli 'coccola' Daniele Dal Moro e lui reagisce così: il momento tenero tra i due dopo la puntata

Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, nel salottino della casa più spiata d’Italia è andato in scena uno strano momento tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. La concorrente di origine venezuelana ha infatti provato ad avvicinarsi all’ex tronista, toccandolo sulle gambe e stuzzicandolo un po’.

La reazione di Daniele

La reazione di Daniele, però, non è stata quella che ci si poteva immaginare e ha lasciato tutti stupiti. Per quale motivo si è allontanato in quel modo dalla coinquilina? E Oriana, si è avvicinata così tanto a Daniele perché è attratta da lui?

