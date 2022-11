Gf Vip, scontro tra Oriana Marzoli e Antonella Fioredelisi: «Gelosa di me». L'affondo di Sonia Bruganelli: «Tu hai fatto peggio»

Sin dal primo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli non è stata accolta benissimo dalle donne della casa e in particolare da Antonella Fiordelisi. L'influencer soffre molto l'esuberanza della venezuelana che non teme confronti.

Gf Vip, nella casa Gianluca, ex di Antonella Fiordelisi: «Tuo papà ti ha manipolata, tu mi ami». Lei sconvolta

Gf Vip, scontro tra Oriana e la Fioredelisi: «E' gelosa di me». L'affondo di Sonia Bruganelli: «Antonella tu fai peggio» (credits uff. St. Endemol Shine Italia)

Lite Oriana - Antonella

Oriana Marzoli commenta con Alfonso Signorini i suoi primi giorni nella casa del Grande Fratello Vip durante la diretta di lunedì sera: «Il primo giorno è stato difficile e ora va meglio. Ho legato di più con gli uomini perchè sono più semplici», La Fiordelisi la stuzzica ma la Marzoli le risponde: «Non è normale lei si accende solo se ci sono le telecamere, fino a poco fa mi sorrideva. Ho parlato con il suo fidanzato quando lei non c'era ma neanche me ne ero accorta».

«Io vado d'accordo con tutti, non sono pazza - replica Antonella - Ho solo detto che era una giornata fredda c'erano forse due gradi e lei stava in costume mi sembra assurdo». Dulcis in fundo arriva la sferzata di Sonia Bruganelli: «Antonellina, tesoruccio, piccola, bellissima, come chiami tu le altre, critichi tanto Oriana che stava in costume ma tu hai fatto uguale».

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Novembre 2022, 08:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA