Gf Vip, Oriana e Daniele litigano nella notte: la scena choc in giardino. Cos'è accaduto dopo la puntata

È stata una notte movimentata dopo la puntata in diretta nella casa del Grande Fratello Vip. Finito il serale non sono mancate le tensioni che hanno visto litigare diversi inquilini. Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli se le sono cantate di santa ragione, con il veronese che ha perso le staffe. Ma anche sui social ci sono state molte polemiche e batti becchi.

La lite tra Oriana e Daniele

Daniele ha perso la pazienza nel momento in cui ha messo in guarda Oriana da Nicole Murgia. L’attrice si è però giustificata, convincendo la Marzoli della sua buona fede, ma a questo punto Dal Moro è andato su tutte le furie spostando la questione sul personale: «Tu dici che a me non frega nulla? Lo pensi te! Contano i fatti e come mi comporto con te da 100 giorni. I tuoi fan ti hanno detti che ti puoi fidare solo di me qui dentro. Tu sei andata con Antonino, poi avevi interesse per Luca, se fossi stato un altro col cavolo che ti baciavo dopo! Tu al posto mio mi avresti dato un calcio nel didietro. Io ti ho solo detto che da adesso avremmo dovuto giocare a modo mio. Perché non sei nella posizione di pretendere nulla».

Lo sfogo

La replica di Oriana è stata immediata: «Ma cosa dici? Dopo la seconda notte insieme il giorno dopo mi hai ignorata! Questo non è avere interesse. Cosa avrei dovuto fare? La verità è che non sei interessato tu. Io ho anche pianto tra le tue braccia e non so piangere per finta». Daniele a quel punto è sbottato: «Mi sono scordato di dirti una cosa. Sei una falsa! Perché tu credi a Nicole e stasera festeggiavi che era rimasta, ma a letto con me dicevi altro! Mi hai detto che per te era indifferente che uscisse lei o Dana, che non ti fregava nulla. Che falsa che sei, stai negando non ci credo. La regina delle false». Come se non bastassero le dure parole è anche corso in giardino dove si è gettato a terra continunando ad urlare contro la venezuelana.



Intanto sui social la situazione non è stata meno calma, a partire dal padre di Antonella Fiordelisi che si è cancellato da Twitter, dopo essersi tolto da instagram, per proseguire poi con Gianmarco Onestini che si è scagliato contro l'ex di Belen Rodriguez: «Ma si è un furbetto lui. Che posso dire di questo ragazzo? Luca ha cercato di sminuire Nikita, ma in realtà ha fatto una pessima figura. E questo penso che sia palese. Lo trovo immaturo e lo trovo anche superficiale. Per me non è altro che un ragazzino sciocco».

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Gennaio 2023, 14:22

