Gf Vip, Luca Onestini zittisce Ivana Mrazova mentre parla con Nikita Pelizon: la reazione dell'ex fidanzata stupisce

Nella casa del Grande Fratello Vip, dopo l’ingresso di Ivana Mrazova, Luca Onestini si è reso protagonista di un gesto non molto carino nei suoi confronti. La modella di origine ceca, infatti, stava parlando tranquillamente con Nikita Pelizon, quando Luca ha deciso di mostrare fin da subito il suo astio nei confronti della Pelizon.

Cosa è successo

L’ex tronista si è avvicinato minaccioso, chiedendo a Ivana di non parlare più con Nikita e, di fatto, allontanandola da lei di fronte agli occhi sbigottiti sia della Pelizon che dei telespettatori del reality show di casa Mediaset.

