Gf Vip, Nikita pericolosamente vicina a Daniele: la regia inquadra Wilma. Cosa è successo stanotte

Nella notte, al Grande Fratello Vip, abbiamo assistito a un momento di pericolosa vicinanza tra Nikita Pelizon e Daniele Dal Moro. In lacrime e distrutta per non essere riuscita a dormire, la Pelizon si è fiondata tra le braccia dell’ex tronista, dove è rimasta per un periodo di tempo veramente lungo.

Cosa è successo

A far volare i telespettatori, però, è stato lo stacco della regia su Wilma Goich, che nei giorni scorsi ha confessato di avere una vera e propria cotta per Daniele. Lo sguardo di gelosia della cantante mentre osservava la scena ha fatto impazzire i telespettatori.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Novembre 2022, 09:26

