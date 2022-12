GF Vip, Nikita scossa dalle parole di Antonella cade nelle braccia di Daniele: la reazione di Wilma

Nella casa del GF Vip, Antonella Fiordelisi ha fatto notare a Nikita che "forse Oriana e Luca..." potrebbero diventare una coppia, e Nikita ha risposto: "il mio sogno si avvera... Glie l'ho anche detto". Daniele ha poi aggiunto: "lei è in fissa con le telecamere e basta… A me si è avvicinata quando ero preferito".

L'avvicinamento a Daniele

E proprio Nikita, forse scossa da Antonella che le ha raccontato di Oriana e Luca, si è avvicinata a Daniele che ha cominciato a coccolarla, sotto lo sguardo infastidito di Wilma Goich, rimasta in giardino a pochi centimetri da loro. "Daniele che abbraccia Nikita e gli dà un bacio sulla fronte: la dolcezza, la tenerezza e soprattutto i modi che usa Daniele nei confronti di Nikita, questa è una delle amicizie più belle all'interno di quella casa" ha twittato un utente.

