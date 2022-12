Gf Vip, Nikita Pelizon sotto accusa: la rabbia del suo team. «Adesso basta, andremo per vie legali»

Massimo sostegno per Nikita Pelizon. La concorrente del Gf Vip sta ricevendo affetto e supporto dal suo team che, all'esterno, vuole passare per vie legali pur di difenderla. Ultimente, i telespettatori stanno assistendo a diverse scene violente nella casa con attacchi e parole forti tra i concorrenti. E molti si ribellano sui social network sperando in provvedimenti da parte della produzione. «E continuano le diffamazioni e le offese, vengono usate parole nei confronti di Nikita che superano ogni limite» scrive il team in un messaggio su Instagram per difendere Nikita che, solo all'inizio, risultava come la preferita del pubblico. «Questo non è più un gioco, ora si procede diversamente. Abbiamo aspettato anche troppo, siamo stati fin troppo calmi» minaccia il team.

A questo punto, però, il team di Nikita su Instagram svela alcuni retroscena riguardanti i tentativi, risultati nel tempo inutili, di mettersi in contatto con la gieffina. Sembra che più volte sia stato chiesto agli autori di poter interagire con lei, senza ottenere dei risultati. «Ci dispiace molto… abbiamo chiesto aiuto tante volte e non siamo stati ascoltati. Abbiamo chiesto moltissime volte di poter parlare con lei, qualsiasi altra forma di sorpresa risulta essere inutile, si sta scrivendo una pagina pessima di tv e va affrontato l'argomento».

La minaccia

«Visti i tentativi inutili di dialogo, e la gravissima situazione che si è creata tale da ledere l’immagine e la reputazione di Nikita, saremo costretti a prendere ogni più opportuna iniziativa, non ultima quella giudiziaria. Team Nikita» continua il team nel messaggio, dichiarando di voler continuare la battaglia.

Ancora liti in casa

Intanto, continuano le liti in casa. Qualche ora fa è scattata una fortissima lite tra Antonino Spinalbese e Patrizia Rossetti, che sta ancora facendo discutere. In questi ultimi giorni sono volate parole pesanti anche nei confronti di Nikita Pelizon nella Casa di Cinecittà. In particolare, Sarah Altobello parlando con Luca Onestini si è lasciata andare ad alcune estarnazioni infelici. Non solo, l’ex tronista di Uomini e Donne ha continuato a parlare di Pelizon, con cui all’inizio sembrava stesse nascendo una relazione amorosa, con Oriana Marzoli.

