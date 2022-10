Gf Vip, Nikita Pelizon è una furia: «Antonino Spinalbese? Usa la gente come pedine»

Tra Nikita Pelizon e Antonino Spinalbese i nervi sono sempre più tesi. Fin dai primi giorni all'interno della Casa del Grande Fratello Vip, tra i due, il feeling non è stato dei migliori e adesso l'influencer avverte ostilità nei suoi confronti. E il suo sfogo con Amaurys Perez lascia tutti senza parole: «Usa la gente come pedine».

Il duro sfogo

Nikita Pelizon, oltre a cercare un confronto con l'ex di Belen Rodriguez, ha deciso di sfogarsi e lamentarsi con Amaurys Perez. Secondo Nikita, Antonino Spinalbese non ha reagito bene a uno scherzo nei suoi confronti e anzi ha tentato di valutare i suoi comportamenti, un gesto che l'ha mandata su tutte le furie. «Non mi piace questo gioco, è di mer*a», racconta all'ex pallanuotista.

Nikita: -“Tu usi la gente come pedine? Sai che ho un blocco comunicativo c'ho messo settimane per parlarti e poi fai sto teatrino? Vai da tutti a dire che io ho visto e non parlo, mi fai passare da falsa? È un gioco del cazzo questo non è uno scherzo”



NIKITA 🔥 #GFvip #nikiters pic.twitter.com/z0NJR2QUUu — Soleil Sorge Supporter (@teamsoleilsorge) October 11, 2022

«Mi ha messo alla prova»

Nelle scorse ore Antonino Spinalbese si è servito della complicità di Antonella Fiordelisi per fare uno scherzo, che proprio non è stato digerito da Nikita. La modella ha deciso quindi di sfogarsi con Amaurys Perez e, oltre a dirgli di aver avuto un chiarimento con lo stesso, ha spiegato la ragione del suo risentimento. «Continuava a trattarmi come un fantasma, non mi parlava mai, non mi guardava, questa cosa mi pesava e non sapevo come dirglielo. Ha buttato giù ogni tanto qualche domanda, stasera decide di fare uno scherzo dove mette in mezzo Antonella, Giaele e Edoardo. Mi ha messo alla prova, mi ha fatto un test. Tu usi la gente come pedine. Ci ho messo settimane per avere il coraggio di parlarti e tu fai tutta questa montatura?», chiede retoricamente nel suo sfogo ad Amaurys. L'ex pallanuotista, a questo punto, ha cercato di far ragionare la vippona cercando di spingerla a parlare quanto prima con Antonino. Per evitare una frattura più profonda è necessario che i due si confrontino quanto prima e Amurys questo lo sa bene.

Il confronto

Un confronto che non è tardato ad arrivare. I due si sono resi conto di essere molto diversi l'uno dall'altra. E, come consigliato da Amaurys, a volere il chiarimento è stata proprio la modella, che ha chiesto delle spiegazioni all’hairstylist per il fatto di essere invisibile ai suoi occhi. Antonino Spinalbese ha precisato: «Non c’è un perchè, sono abituato che nel fare le domande ci debba essere una confidenza, fare una domanda senza avere confidenza… mi estraneo, secondo me le cose dovrebbero uscire da sè». A questo punto tra i due sembra tornare il sereno e Antonino cerca di instaurare un rapporto di amicizia con Nikita Pelizon: «Vediamo come va, io sono di mio così, so che sono difficile, e uno che può mettere ansia, perchè sono chiuso, sto sulle mie». Chissà se Alfonso Signorini e la produzione cercheranno di far sbocciare tra i due quell'amicizia che adesso sembra proprio essere utopia.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Ottobre 2022, 20:31

