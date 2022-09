Gf Vip, Nikita Pelizon è fidanzata? Si accende il gossip: «Il suo ex Matteo Diamante ha le prove»

Nikita Pelizon è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip dichiarandosi single. Ma è davvero così? Sui social scoppia il gossip attorno alla vippona. Uno scoop lanciato dall'influencer Deianira Marzano che si dice certa dell'indiscrezione tirando in ballo anche l'ex di Nikita, Matteo Diamante.

Lo scoop inaspettato

Nonostante Nikita Pelizon abbia fatto il suo ingresso nella Casa più spiata d'Italia dichiarandosi ripetutamente single, sui social scoppia il caso su un suo possibile fidanzamento tenuto nascosto. L'indiscrezione è stata lanciata ai microfoni di The Pipol News, dall'influencer e esperta di gossip, Deianira Marzano. Una rivelazione che chiaramente ha suscitato stupore tra gli ospiti del programma andato in onda su Instagram, ai quali Deianira ha anche confidato l’esistenza di prove relative all’esistenza di questo presunto partner nella vita della giovane donna.

Il gossip

Che Nikita Pelizon sia l'ex compagna di Matteo Diamante non è certo un mistero. L'ex concorrente di Pechino Express ha avuto una storia con un volto noto della televisione italiana, anche lui coinvolto in alcuni reality show. E proprio il suo ex fidanzato sarebbe la chiave di volta in questa storia di gossip. Matteo Diamante è l'elemento capace di sconvolgere gli equilibri e di smascherare la Pelizon che si professa single da giorni. Una situazione che sicuramente Alfonso Signorini andrà a sviscerare nelle prossime puntate, cercando di far chiarezza su un gossip che presenta ancora troppi lati oscuri. Perché Nikita dovrebbe dichiarare il falso? Chi è l'uomo misterioso che attende la vippona, una volta uscita dalla casa? Su questo Deianira Marzano non si è sbilanciata, ma adesso il pubblico vuole conoscere la verità.

Le prove di Matteo Diamante

Matteo Diamante ha fatto filtrare l’indiscrezione secondo la quale lui sarebbe in possesso delle prove che testimonierebbero la presenza di una relazione corrente tra Nikita Pelizon e un altro uomo, la cui identità al momento è totalmente sconosciuta. Deianira ne è certa e ha fatto sapere che ben presto l'ex avrà la vendetta che tanto attende. Secondo Deianira, infatti, l'uomo misterioso nella vita di Nikita sarebbe furibondo e Matteo Diamante è pronta a smascherarlo...

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Settembre 2022, 18:49

