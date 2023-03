Gf Vip, Nikita Pelizon (malinconica) ricorda i compleanni mai festeggiati: ecco cosa dice

di Redazione web

Confronto fra Andrea e Nikita nella Casa del Gf Vip. Insieme in cucina Nikita Pelizon e Maestrelli si confidano, tra un piatto da lavare e un bicchiere da asciugare e la modella ricorda i compleanni mai festeggiati: «Pensavo, il compleanno che ho fatto qui era una cosa strana, era come un compleanno da bimba». E Andrea replica: «Tu vivi un po' da bimba. Nel tuo mondo ci stai, coi tuoi unicorni».

ll confronto

Nikita racconta della sua vita molto accelerata, una bambina che è dovuta crescere troppo velocemente: «Forse perché a otto anni ho detto che avrei vissuto da grande». A 16 anni, poi, racconta la modella, ha iniziato a vivere in maniera indipendente, lontana dalla casa della sua famiglia. E lei stessa sottolinea come per lei viaggiare con la mente è importante: «È un po' come conservare quella bambina che c'è in me».

La risposta di Andrea

«Anche io, qui dentro, ho ritrovato il bambino che c'è in me» sottolinea, invece, Andrea che alla stessa maniera di Nikita ha visto la sua infanzia abbandonarlo troppo presto. «Non mi piace chi si prende troppo sul serio» aggiunge il Vippone sorridendo alla concorrente che seguita dicendo: «E non ti fa bene essere troppo serio».

