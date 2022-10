Gf Vip, Nikita costretta a cambiare letto da Antonino e Cristina? Dove ha dormito stanotte

Dopo la diretta del GF Vip del giovedì sera e le conseguenti nomination, il clima nella casa si è fatto più teso. In particolar modo Antonino Spinalbese ha dimostrato di non voler stare vicino con chi l’ha nominato, Edoardo Donnamaria e Nikita Pelizon.

Cosa è successo

Con quest’ultima i rapporti sembrano tesi, tanto da chiederle di scambiare il suo letto con Cristina Quaranta, in modo che Antonino potesse avere vicino nella notte un’amica e non una persona con cui non riesce a trovare un punto d’incontro.

Cristina, infatti, le ha chiesto: «Facciamo cambio letto? Viste le dinamiche, è per il quieto vivere», Nikita ha però risposto: «Rimango nel mio, poi nella mia stanza russano e a me non da fastidio, a te sì». Cristina però si è innervosita e ha cercato di convincerla ma Nikita ha rigettato ogni richiesta, dandole della “pedina”.

