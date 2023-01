Gf Vip, Nicole Murgia e le violenze su Andrea Maestrelli: «Gli menavo? Due piatti e uno spintone». Ma la verità è un'altra

Al Grande Fratello Vip si tocca un argomento spinoso: quello della violenza domestica, ma questa volta la presunta vittima è un uomo. Andrea Maestrelli ha confessato di essere finito in ospedale quando stava con Nicole, ma la Murgia prova sminuire tutto. Qual è la verità? Ma andiamo con ordine.

GF Vip, Nicole Murgia e le presunte violenze su Andrea Maestrelli: «Gli menavo? Due piatti e uno spintone», ma la verità è un'altra

Violenza domestica

Utilizzando un codice molto in voga sui social quello dello "Snap", la scorsa settimana Andrea Maestrelli aveva confessato a Edoardo Tavassi non solo di essere stato tradito dalla Murgia ma di essere anche finito in ospedale a causa sua. Nel dettaglio ha proprio ammesso «Mi menava, sono stato due volte all'ospedale. Corna».

Durante la puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 9 gennaio Signorini ha voluto fare chiarezza. Mentre Andrea è più protettivo: «Posso non avere una grande stima di Nicole come donna, ma l'ho conosciuta anche come madre e come amica e ho un'alta considerazione di lei in quel senso. Vorrei la conosceste indipendentemente da quello che è successo tra me e lei quest'estate. Purtroppo la cosa è uscita. Io non avrei mai tirato fuori la storia dei piatti o che si è innamorata di un altro», la Murgia è più sfacciata.

«Sull'ospedale è vero - dice Nicole - è scivolato un piatto e si è tagliato e forse gli hanno messo un punto. Gli menavo? Direi più spintoni all'interno delle discussione. Le due volte che dice in ospedale non le so proprio. Io voglio tutelare chi c'è fuori e non voglio dire nient'altro». IN realtà poi sempre nell'impeto della discussioni il piatto scivolato si trasforma in un servizio di piatti lanciato.

Andrea continua a non voler parlare ma in un impeto di rabbia risponde «Ma devo mostrare i referti? Lei è molto più pronta a parlare di me davanti alla telecamere, mi sono sfogato con un mio amico ma mi dispiace sia uscita questa cosa. Non sminuirò mai Nicole per elevare me».

La dispcussione è troppo delicata e Signorini interrompe tutto e da la sua motivazione:«Ne abbiamo voluto parlare perchè c'è anche una triste realtà di una violenza domestica al contrario, senza ovviamente legarlo a Nicole e alla vostra situazione. Ci sono uomini che trattano male le donne ma ci sono uomini che vengono maltrattati in modo orrendo dalle donne, c'è anche questo e non se ne parla mai».

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Gennaio 2023, 08:15

