Gf VIP, la pessima battuta di Nicole Murgia fa infuriare i telespettatori: verranno presi dei provvedimenti?

Tra i telespettatori del Grande Fratello Vip si è accesa la polemica per la triste (e grave) affermazione di Nicole Murgia.

Gf Vip, volano coltelli tra Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi: «Ti butti da un ca...volo all’altro»

Giulia Salemi a Sanremo 2023? Cosa farà l'influencer al Festival

Gf Vip, Antonino Spinalbese discute con Oriana su Belen: «Ti volevo denunciare». Ecco cosa è successo

La vicenda

Mentre Nicole Murgia giocava a biliardo con Andrea Maestrelli, Edoardo Tavassi e Luca Onestini, si è lasciata sfuggire una terribile battuta con annessa imitazione nei confronti delle persone affette dalla sindrome di down.

La rabbia dei social

Sui social network sono in tantissimi a chiedere che vengano presi provvedimenti nei confronti della concorrente del reality show di casa Mediaset.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Moose” from Bensound.com

LEGGI ANCHE :-- Nicole Murgia va subito in confessionale: ecco cosa le hanno detto gli autori. Cosa le accadrà dopo l'agghiacciante battuta al biliardo

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Gennaio 2023, 08:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA