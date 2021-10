Gf Vip, tra Manuel Bortuzzo e Lulù scatta il bacio nella notte. Ma sui social piovono critiche

Dopo giorni di rifiuti e male parole Manuel Bortuzzo ha baciato di nuovo Lulù Selassié. Tutto è successo questa notte, dopo la puntata in diretta del Grande Fratello Vip ma quanto accaduto ha diviso la rete tra chi sostiene che tra i due potrebbe nascere l'amore e chi crede invece che Bortuzzo non si stia comportando bene con la ragazza.

Lulù non ha mai nascosto la sua forte infatuazione per Manuel che però nel corso del reality le ha fatto capire chiaramente di non volere una relazione. Bortuzzo è arrivato ad essere a volte anche molto scontroso e duro con Lulù, spiegando che preferisce avere un percorso individuale nel programma. Dopo diversi rifiuti, alcuni dei quali hanno dato anche vita a scontri accesi, nella notte però è scattato il bacio.

Bortuzzo era a letto quando la Selassié lo ha raggiunto per dargli la buonanotte, così ha iniziato a dargli dei baci sulla guancia fino a quando si sono ritrovati occhi negli occhi. Ed è stato Manuel a baciare Lulù. Come giustificherà questo gesto la prossima volta che Lulù gli chiederà un nuovo bacio?

