Gf Vip, Miriana Trevisan diffida alcuni ex vipponi: «Non accetto di essere chiamata prostituta»

Capitolo chiuso per Miriana Trevisan. L'ex concorrente del Gf Vip ha deciso di mettere definitivamente fine al rapporto con alcuni vipponi. Reduce da un'esperienza non sempre felice nella casa più spiata d'Italia, la showgirl ha inviato una diffida ad alcuni di loro.

Leggi anche > GF VIP, Biagio D'Anelli risponde a Miriana: «Sono senza parole, solo schifo!»

Gf Vip, Miriana Trevisan diffida i vipponi

«Porterò nel cuore sempre Gianmaria Antonolfi, le sorele Selassié, Sophie Codegoni e ovviamente Manila Nazzaro» ha spiegato Miriana in un'intervista a Chi. «Invece so che non rivedrò più Katia Ricciarelli e Soleil Sorge. Di loro mi hanno deluso tante cose. Mi hanno descritta come una manipolatrice quando in realtà chi manipola erano proprio loro due».

Miriana Trevisan è rimasta delusa da alcuni concorrenti, con cui reputa di essere stata ingenua. «Lo sono stata con Nicola Pisu che mi ha persuaso psicologicamente, poi con Biagio D'Anelli. Di lui non sono stata capace di cogliere l'anima non pulita. Tutti nella casa mi avevano avvertito. Non gli ho dato il mio numero perché non volevo più sentirlo».

Sono state però le parole di Giacomo Urtis, Soleil e Katia sul suo conto a spingerla a ricorrere alla diffida. «Era inevitabile. È stato Pago a muoversi immediatamente, tra l'altro so che, in quel frangente, si è parlato anche con Alfonso Signorini, che ha capito il momento e lo ringrazio. Sentirmi definire 'prostituta' da persone come Giacomo Urtis che raccontava di avere una storia a sera con uomini ricchi e poi sorrideva, da Katia che è stata per anni con un uomo sposato che aveva famiglia e figli, da Soleil che nella vita ha avuto una storia dentro a un matrimonio, quello tra Alex e Delia, e ha umiliato il suo ex fidanzato Gianmaria Antinolfi, proprio sui regali e sui soldi, rinfacciand tutto, non lo accetto. Per fortuna so che le strade si sono divise».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Aprile 2022, 19:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA