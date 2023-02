Gf Vip, Milena Miconi sconvolta: «Non me la sento di stare qua dentro». Cosa è successo

di Redazione web

Milena Miconi è sconvolta dopo aver appreso della morte del suo manager Alessandro Lo Cascio e avrebbe manifestato l'intenzione di abbandonare il Gf Vip: «Non me la sento di stare qua dentro». La triste notizia della morte del suo manager le è stata data all’interno della Casa e gli altri concorrenti del reality le hanno manifestato tutta la loro vicinanza cercando di consolarla, ma Milena Miconi sembrerebbe comunque intenzionata ad abbandonare il programma.

Milena Miconi: «Come faccio a stare qua dentro, non me la sento»

«Come faccio a stare qua dentro, non me la sento. Non ce la farei a reggere», ha confessato Milena Miconi agli altri concorrenti del reality. Al momento, tuttavia, non sono state pubblicate comunicazioni ufficiali da parte della produzione del programma in merito alla sua possibilità o scelta definitiva di abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip.

Alessandro Lo Cascio, il manager dell’attrice e di personaggi di spicco del mondo dello spettacolo, secondo le prime indiscrezioni è morto per un improvviso attacco di cuore.

Numerosi i messaggi di conforto e affetto da parte dei Vip.

