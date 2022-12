Gf Vip, Micol sorpresa (di nuovo) a origliare Edoardo e Antonella: «Ecco cosa si sono detti»

Sta facendo discutere molti telespettatori del Grande Fratello Vip, l’atteggiamento messo in campo da Micol Incorvaia.

Gf Vip, Soleil Sorge opinionista per due puntate: «Chissà quale sarà la reazione del mio ex...»

Gf Vip, Guendalina Tavassi e Clizia Incorvaia ormai inseparabili: «Siamo cognate»

Gf Vip, Edoardo Tavassi senza freni contro Antonella Fiordelisi: la scena che non è piaciuta a molti

Cosa è successo

Nella notte, la nuova fidanzata di Edoardo Tavassi è stata sorpresa dalle telecamere del reality show mentre, attaccata al muro, origliava quello che Antonella Fiordelisi stava dicendo nell'altra stanza, parlando con Luca Onestini ed Edoardo Donnamaria.

Le dichiarazioni di Antonella Fiordelisi

Peccato che la schermitrice stesse parlando proprio di Micol e delle nomination ottenute durante l’ultima puntata.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Dreams” from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Televoto GF VIP rischia di essere bloccato? Riattivati i bot: 'non scrivetelo'. I dettagli

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Dicembre 2022, 10:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA