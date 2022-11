Gf Vip, il messaggio di Clizia alla sorella «Porta il sole» ma è subito caos fra Micol e Fiordelisi

di Redazione web

Ingressi rumorosi nella casa del Gf vip. La puntata di ieri sera ha suscitato gli animi di molti vip all'interno del reality, ma non solo. La nuova concorrente Micol Incorvaia è stata subito supportata dall'entusiasmo della sorella, Clizia, ex gieffina e che proprio in quella Casa ha trovato il compagno Paolo Ciavarro. Infatti, in diretta, Clizia ha scritto un post su Instagram, invitando i follower a seguire anche sua sorella: «Quanto sei bella. Go girl, porta il sole! Love you»,». Un chiaro supporto di Micol che, però, all'interno della casa aveva già una conoscenza: Edoardo Donnamaria.

Leggi anche > Melissa Satta, frecciatine al veleno per l'ex Mattia: «Non è che perdi le parole, le risparmi solamente»

Signorini ha subito acceso i riflettori su questo possibile triangolo, che non dovrebbe esserci visto che Micol ed Edoardo si dichiarano amici, dopo essersi frequentati per qualche tempo. Quando Clizia ha scritto un messaggio per la sorella, sperava che lei portasse il sole in Casa, ma il risultato è stato ben altro. Il poco tempo, è scoppiato un vero e proprio pollaio tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi.

Il triangolo no

Micol non ha nascosto di non credere molto all’interesse di Antonella verso Edoardo, dichiarandosi dalla parte dell’amico. Poi, in salotto, la Fiordelisi si è presentata e ha subito attaccato Micol Incorvaia. I toni si sono accesi e Antonella ha esordito in modo pungente: «Non sapevo facessi l’opinionista, che giudichi…». Poi ha chiesto a Edoardo e Micol come è nata e finita la loro storia, punzecchiando ulteriormente la nuova arrivata: «A letto non andava bene?». L’influencer non ha mollato la presa, continuando a inveire contro Micol fino a quando Edoardo e altri Vipponi le hanno fatto notare che stava esagerando.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Novembre 2022, 16:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA