Gf Vip, Martina Nasoni vuole baciare Daniele Dal Moro: lo stratagemma organizzato con Alberto De Pisis

Nella casa del Gf Vip, l'ingresso di Martina Nasoni, ex fidanzata di Daniele Dal Moro, ha creato non pochi malumori, considerando la storia d'amore appena sbocciata con Oriana Marzoli. A essere poco chiare sono le intenzioni di Martina, che ha più volte specificato di non essere entrata nella casa per riconquistarlo.

Lo stratagemma di Daniel​e e Martina

Nonostante la gieffina abbia dichiarato di non volere tornare sui suoi passi con Daniele, ha escogitato un modo con Alberto De Pisis per avvicinarsi all'ex: i due sono stati sorpresi dalle telecamere a sistemare le carte del gioco in modo che Daniele dovesse baciare proprio Martina. Poco dopo, durante lo svolgimento della prova, i due hanno negato ogni accusa nei loro confronti, soprattutto quelle da parte di Oriana, che ha subito pensato che si trattasse di un inganno.

I commenti su Twitter

Su Twitter, i fan del programma si sono espressi in merito alla vicenda: «Se Martina dice di non essere entrata per Daniele e dice di non essere più interessata a lui, perché ha messo le carte in modo che lei potesse baciare Daniele?».

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Febbraio 2023, 11:36

