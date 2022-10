Gf Vip, Marco Bellavia difeso dal figlio sui social: «Vogliono farti passare per quello che non sei»

Marco Bellavia è sempre più isolato nella Casa del Gf Vip, dove le sue parole e la sua sensibilità hanno fatto luce su un tema così delicato come la salute mentale senza però essere comprese. Tra Giovanni Ciacci e Carolina Marconi sono tanti i concorrenti che hanno utilizzato le sue affermazioni come arma per fare squadra contro di lui e ora che si avvicina la nomination il figlio del conduttore, Filippo Bellavia, prende la parola.

Gf Vip, Filippo Bellavia prende le difese del padre Marco: «Ti vogliono far passare per quello che non sei, non mollare»

«Papà, "vola come una farfalla, pungi come un'ape". In questi anni mi hai insegnato ad essere questo: un combattente, un guerriero ed io voglio essere come te, non mollare!» scrive il ragazzo in una storia su Instagram, accanto a un collage di foto con il padre. «Ti vogliono far passare per quello che non sei... ti voglio un mondo di bene, facciamo tutti il tifo per te... Dimostra quello che sei realmente. Tuo Filippo».

Parole di cuore da parte di un ragazzo che in questi giorni ha dovuto assistere al progressivo isolamento del padre, individuato subito come l'elemento fragile del gruppo e per questo bullizzato. Molti tra il pubblico se ne sono accorti e per questo si dicono pronti a salvarlo dalla nomination. Il messaggio del figlio di certo non cadrà nel vuoto.

