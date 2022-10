Gf Vip, Marco Bellavia vittima di bullismo? Sui social accuse ai concorrenti. Ciacci: «Ce lo siamo tolto dai c...»

Il ritiro di Marco Bellavia ha sconvolto l'Italia. Tanto da spingere alcuni fan a riunirsi al di fuori della Casa del Grande Fratello per far capire ai vipponi l'errore che hanno commeso, accusandoli di bullismo. In tanti hanno deciso di raggiungere Cinecittà per difendere lo storico conduttore di Bim Bum Bam. Armati di megafoni e voce hanno fatto sapere la loro rabbia ai concorrenti e i video della protesta sono subito diventati virali.

Leggi anche > Gf Vip, l'indiscrezione sul ritiro di Marco Bellavia: «Non è stata una sua scelta». L'ex moglie contro gli altri concorrenti: «Vergogna!»

La rabbia dei fan

Nella mattinata di domenica 2 ottobre, sono stati tanti i fan del reality show più amato d'Italia che hanno urlato contro i bulli presenti all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Le loro vessazioni nei confronti di Marco Bellavia hanno scatenato il mondo del web e sui social sono tanti gli utenti che chiedono provvedimenti seri. Ma, adesso, la contestazione si è spostata anche a Cinecittà. Perché Marco Bellavia ha rivelato a più riprese di soffrire di depressione e di star affrontando un periodo molto delicato e complesso della sua vita. E, nonostante tutto, è stato isolato dal gruppo che ha scelto di ignorare il coinquilino. Poi la decisione che ha sconvolto tutti: il ritiro definitivo dal programma. Ma il suo addio ha scatenato una reazione che probabilmente i concorrenti non avevano messo in conto. Una rabbia che doveva arrivare in qualche modo all'interno della Casa e così la folla di fan ha deciso di urlare tutto il loro risentimento verso un comportamento ritenuto inammissibile.

«Avete fatto bullismo, str**zi»

Su Twitter è subito diventato virale il video in cui una fan, armata di megafono, grida ai concorrenti del Grande Fratello Vip: «Avete fatto bullismo a Marco, str**zi». Le urla dei fan sono state ascoltate da Ginevra Lamborghini e da Antonino Spinalbese che si trovavano in giardino. La sorella di Elettra, in particolare, ha affermato: «È vero, gli ho fatto bullismo. Senza accorgermene gli ho fatto bullismo, a Marco». Un'ammissione di colpe che era già giunta dalla bocca di Ginevra, ma che non ha certo placato la rabbia del pubblico. Una volta accorti di quanto stesse accadendo al di fuori del loft di Cinecittà, la regia ha deciso di staccare l'audio. Adesso tutti attendono la puntata di lunedì 3 ottobre per vedere come Alfonso Signorini e la produzione decideranno di affrontare una situazione che sta indignando l'Italia e che sta sfuggendo di mano.

La reazione dei web

Nel frattempo sui social c'è stato un vero e proprio boom di post per commentare il ritiro di Marco Bellavia. «Devono pagare per questo orrore, giustizia per Marco e per tutti quelli che subiscono le stesse cose ma che sono invisibili». Il web si schiera all'unanimità con il concorrente della Casa del Grande Fratello Vip Marco

Bellavia, e fa fronte compatto nel difenderlo. Spopola l'hasthtag #iostoconBellavia che è subito diventato di tendenza a livello italiano. «Se si fossero realmente resi conto di quello che hanno fatto, dovrebbero prendere i loro quattro stracci, metterli in valigia ed uscire spontaneamente dalla porta rossa», scrive un utente. «Noi ti abbiamo capito e il tuo messaggio è arrivato ancora più forte e chiaro di come volevi! Grazie Marco!», è l'incoraggiamento di un altro. In particolare, il web se la prende per alcune frasi di Gegia, Giovanni Ciacci, Charlie Gnocchi, Ginevra Lamborghini e Wilma Goich, che avrebbero spinto Bellavia ad uscire. «Quanta ignoranza, questo è bullismo e discriminazione», interviene un internauta. Al quale si accodano subito altri: «Signorini domani dovrebbe annunciare la squalifica, non si può accettare l'inaccettabile». Adesso non resta che attendere la prossima puntata per capire quali saranno le decisioni prese dalla produzione e se i provvedimenti soddisferanno il pubblico sovrano...

Leggi anche > Gf Vip, Giovanni Ciacci è furioso con Marco Bellavia: «Vergognati!» e chiede la squalifica

«Ce lo siamo tolto dai cogl**ni»

E mentre l'indignazione regna sovrana, c'è chi all'interno della Casa più spiata d'Italia non ha ancora capito la gravità della situazione. Giovanni Ciacci, infatti, non appare per niente pentito per quello che è accaduto a Marco Bellavia. Un'altra clip video sta dilagando su Twitter. Quella in cui lo stylist, che nei giorni scorsi si era infuriato con Bellavia per la sua uscita in fase di nomination, parlando con Charlie Gnocchi e Cristina Quaranta dichiara: «Un Marco ce lo siamo tolti dai cogl**ni». Le sue affermazioni scatenano la risata dellex protagonista di Non è la Rai, mentre il fratello di Gene Gnocchi ribatte: «Bravo, bravo». L'intervento da parte di Alfonso Signorini pare sempre più inevitabile.

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Ottobre 2022, 19:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA