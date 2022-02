GF Vip, Manuel e la dichiarazione d'amore a Lulù: «Siamo un'anima sola, non smetto di guardarti». Cuori, fiori, un orso gigante e una bellissima lettera sono solo alcune delle sorprese che Manuel ha preparato per festeggiare San Valentino con la sua principessa, in occasione della diretta di lunedì 14 febbraio.

Leggi anche > Grande Fratello Vip: torna il doppio appuntamento e si sposta al giovedì

(Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

L'amore di Manuel per Lulù cresce giorno dopo giorno e anche fuori la casa del Grande Fratello Vip, Bortuzzo cerca di farle arrivare i suoi messaggi per rassicurare la sua principessa. In occasione di San Valentino e della diretta di lunedì sera, Manuel ha preparato una nuova sorpresa per la sua Lulù.

Nella stanza delle soprese Manuel ha fatto trovare a Lulù un orso gigante, una lettera d'amore e una stanza piena di palloncini e di cuori, ma la sorpresa più bella avviene quando i due si incontrano in giardino. Pur non potendosi toccare Manuel ha fatto a Lulù una bellissima dichiarazione d'amore: «Non smetto di guardarti, stai tranquilla perché trascorreremo una vita bellissima insieme. Ci ho messo un po' a capirti ma poi ce l'ho fatta. Siamo un'anima sola e quasi mi spaventa quanto siamo vicini anche a distanza».

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Febbraio 2022, 09:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA