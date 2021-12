Gf Vip, Manuel Bortuzzo prima di uscire si dichiara a Lulù: «Ti amo piccola»

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sono sempre più una coppia. Tra i due è scoppiato l'amore, non ci sono più dubbi. A tre mesi dall'inizio dell'avventura del Grande Fratello Vip e dopo un rapporto travagliato fatto di alti e bassi, i due coinquilini, ormai, sono un coppia inseparabile.

Negli ultimi giorni, tra i due è cambiato qualcosa. Manuel e Lulù si sono ritrovati e oggi sono più vicini che mai. Hanno confessato di amarsi. Manuel, questa sera, nella puntata di lunedì 13 dicembre, è pronto a lasciare la casa più spiata d'Italia. Ma si è finalmente reso conto di provare un sentimento sincero e vero nei confronti della giovane principessa. Manuel ama Lulù. Dopo una telenovela infinita fatta di allontanamenti, riavvicinamenti e parole al veleno, adesso Manuel ha capito di amarla.

«Abbiamo impiegato tanto tempo per comprenderci davvero. Adesso però ci rispettiamo a vicenda e siamo sereni insieme. La cosa più bella è che nonostante tutto tu sei ancora qui con me adesso. Forse se ti fossi stato più vicino in alcuni tuoi momenti di debolezza, non avresti avuto i tuoi crolli, quindi mi pento. Se fossi stato vicino a te non penso che avresti avuto quelle reazioni con Maria. Sappi che appena uscirai ti sequestrerò. Vabbè, all’inizio ti lascio un po’ per gli amici e anche per la tua famiglia, poi però sarai mia sappilo», queste le parole d'amore che Manuel ha rivolto alla sua amata.

Il nuotatore ha suonato un brano di Ultimo dedicandolo a Lulù: «Tieniti a mente questa canzone» le ha detto. «Comunque vada, con te sempre, ti amo», ha dichiarato Lulù e Manuel ha risposto con un: «Ti amo anche io piccola».

