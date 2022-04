Gf Vip, Manila Nazzaro: «Con Soleil Sorge non ci sentiamo, la mia amicizia con Delia l'ha vissuta come un tradimento»

A distanza di un mese dalla fine del Gf Vip 6, Manila Nazzaro torna a parlare della sua esperienza nella casa e dei rapporti con gli altri ex concorrenti, in particolare Soleil Sorge.

Gf Vip, Manila Nazzaro e Soleil Sorge amicizia finita

Come ha raccontato in un’intervista esclusiva concessa a Superguida tv, l'ex Miss Italia non è riuscita a mantenere i contatti con Soleil, specialmente dopo le frecciatine che l'attuale giudice de 'La pupa e il secchione show' si è scambiata sul suo conto con Katia Ricciarelli.

«Se quando sono uscita ho visto video che mi hanno infastidito? Sì, Katia che parlava con Soleil di me e Miriana. Mi definiva vipera e brutta. Sono stati dei video brutti da vedere. Me li avevano girati delle persone ma ho preferito evitare di rivederli» ha confessato Manila che, nonostante le aspettative, non è riuscita a tenere viva l'amicizia con Soleil. Tutta colpa, a quanto pare, di Delia Duran.

«Il nostro rapporto ha vacillato con l’arrivo di Delia. Lei l’ha vissuto come un tradimento anche per l’amicizia che ho instaurato poi con Delia Duran. Io ho cercato più volte però di spiegarle che il fatto che avessi accolto Delia non voleva dire che io potessi metterla in disparte. Voler bene ad una persona non vuol dire non voler bene ad un’altra» ha detto l'ex modella.

Prima di aggiungere, sempre a proposito di Soleil: «Mi è dispiaciuto per quello che è successo. Siamo state lontane un bel po’ ma poi ci siamo chiarite. I rapporti tra noi sono distesi e tranquilli. Non ci sentiamo perché siamo diverse caratterialmente e questo l’abbiamo scoperto vivendoci».

Per fortuna non tutto è perduto con gli ex coinquilini del Gf Vip. Manila ha confessato di avere trovato in Miriana Trevisan l'amica ideale: «Con Miriana invece ho un altro tipo di rapporto. Siamo molto simili e in lei ho trovato l’incastro perfetto».

