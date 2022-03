GF Vip, Manila Nazzaro fa scoppiare la polemica social: l'ira dei fan per il suo tweet

Manila Nazzaro non è riuscita a conquistare un posto in finale del Grande Fratello Vip. Dopo quasi 6 mesi all'interno della casa più spiata d'Italia, l'ex Miss Italia, per volere del pubblico è uscita dai giochi. E a poche ore dalla finalissima del reality show, Manila su Twitter ha voluto ringraziare tutti i suoi compagni di viaggio... o quasi. Nel suo cinguettio ricorda tutti coloro che hanno condiviso di più con lei, ma all'appello mancano due grandi protagoniste. E sui social si è scatenata una vera e propria tempesta di critiche nei suoi confronti.

Leggi anche > GF Vip, la finale di oggi 14 marzo: televoto aperto tra Jessica e Jucas. Questa sera il vincitore

Stasera terminerà qualcosa che per noi non si può definire solo programma televisivo… mi porterò dentro i cuori belli conosciuti dentro, il vostro affetto immenso e la stima di una grande donna e collega @AdrianaVolpeTV ❤️ GRAZIE!!! #gfvip pic.twitter.com/csIH0ml2Z1 — Manila Nazzaro (@Manilanazzaro) March 14, 2022

La Nazzaro, tornata sui social da qualche giorno dopo l'eliminazione dal reality, sta condividendo spesso post e ringraziamenti sul suo account ufficiale Twitter. Ribadendo la sua gratitudine per il tanto affetto ricevuto dai fan, l'ex gieffina ha colto anche l'occasione per fare alcuni nomi dei suoi compagni di viaggio definendoli «stupendi». In primis, Miriana Trevisan con la quale ha instaurato il rapporto più bello e poi i nomi di Aldo Montano, Francesca Cipriani, Ainett, Carmen Russo, Jo Squillo, Gianmaria Antinfoli, Manuel Bortuzzo e infine Lulù Selassié.

E aggiungo Aldo, Francesca, Ainette, Carmen, Jo , Gianmaria, Manu e Lulu’ ❤️😍 ho avuto compagni di viaggio STUPENDI!!!! — Manila Nazzaro (@Manilanazzaro) March 14, 2022

Ma non tutti. A scatenare il popolo del web, l'assenza di due nomi importanti come quelli di Soleil Sorge e Jessica Selassié. Se con l'influencer italo americana qualche screzio c'è stato durante le ultime settimane di permanenza, sembrava che con la più grande della Selassié non ci fossero proprio ombre. Ma evidentemente così non è. Dopo le varie critiche sollevate da chi appunto le ha ricordato l'amicizia con Soleil e quella con Jessica, Manila ha voluto aggiungere: «Quello che si vive nella casa è molto diverso per fortuna, ma anche purtroppo da ciò che arriva fuori. Ho avuto persona bellissime accanto anche se alcune mi hanno ferito e deluso. Ho e abbiamo sbagliato ma abbiamo comunque vissuto pezzi di vita vera».

Dalle sue parole si intuisce che Manila sia rimasta delusa dalle sue ex compagne d'avventura. E, dunque, niente ringraziamenti né a Soleil né a Jessica, ma nemmeno a Katia Ricciarelli. Dopo una prima parte di reality show passata a sostenersi a vicenda, infatti, il loro rapporto si è sgretolato del tutto e nessuna delle due sembra abbia voglia di ricucire il rapporto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Marzo 2022, 19:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA