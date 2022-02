Gf Vip, Lulù Selassié se la prende con Miriana Trevisan: «Non sono pazza, ma ho sofferto tanto nella vita»

La fine del Grande Fratello Vip si avvicina e Lulù Selassié comincia ad accusare il colpo. Complice la distanza dal fidanzato Manuel Bortuzzo, la principessa è apparsa molto provata nelle ultime ore. La concorrente, in particolare, si è mostrata preoccupata per quello che verrà detto sul suo conto nella puntata di stasera. Per questo ha chiesto a Miriana Trevisan di prendere le sue difese giustificando le sue azioni. La showgirl, anche se dispiaciuta per la coinquilina, ha detto tuttavia di non essere d’accordo con Lulù: «Mi stai chiedendo di fare una cosa che non è nel giusto».

Lulù Selassié.

Le parole di Lulù Selassié a Miriana Trevisan

La gieffina, non sentendosi capita, le ha allora rinfacciato di averla difesa quando è stata attaccata nella casa. «Io ti ho difeso altre volte contro le persone, come ho fatto con Manila. Sono una ragazza, ho sofferto tanto nella vita, ho avuto tante situazioni pesanti».

«Io ero triste e piangevo per la canzone. Bastava dire alle ragazze di capirmi e che sono così, invece sei andata via e questo mi fa soffrire, non vengo mai capita da nessuno», si è sfogata Lulù Selassié, prima di confessare una frase che Manuel Bortuzzo le disse al momento di lasciare la Casa: «Mi dispiace che me ne vado, perché quando me ne andrò tu starai da sola».

«Non voglio che la gente pensi che sono infantile, viziata, che sono pazza, che sono triste, che devo andare via perché non sto bene», ha proseguito la gieffina, cercando di convincere la Trevisan, che tuttavia è rimasta ferma sulle sue posizioni. Nonostante l’affetto per Lulù, la showgirl non ha intenzione di mentire solo per proteggerla. «Non hai bisogno di essere difesa, la gente lo capirà», ha detto Jessica Selassiè alla sorella, provando a farla ragionare.

La rezione di Miriana Trevisan

Dopo la discussione avuta con Lulù, Miriana non ha nascosto il suo risentimento e così, delusa e amareggiata, ha cercato conforto in Manila Nazzaro. L'ex modella, vedendola giù di morale, ha provato a consolarla, stringendola in un caloroso abbraccio. «Qualsiasi cosa fai, sbagli», ha commentato, facendole capire che le persone avranno sempre da ridire su qualsiasi cosa. Chissà se stasera Miriana proverà a difendere Lulù o se preferirà rimanere corretta fino alla fine dei giochi.

