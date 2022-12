Gf Vip, Luca Salatino furioso con Oriana Marzoli. Il gesto che ha inorridito i telespettatori: «Squalificatelo»

Un Natale pieno di tensione nella Casa del Grande Fratello Vip. Durante i festeggiamenti i vipponi si sono lasciati andare a qualche bicchierino di vino, rendendo la serata caotica e piena di drammi. A catturare l'attenzione dei telespettatori però è stato uno scontro poco piacevole che si è verificato tra Luca Salatino e Oriana Marzoli e il pubblico da casa è arrivato a chiedere la squalifica per il vippone.

Belen e Stefano, il Natale in Costiera dopo il ritorno di fiamma. La showgirl invia un biglietto all'ex Spinalbese

Antonella Fiordelisi e il giallo del tatuaggio, l'ex Francesco Chiofalo confessa: «Io il mio l'ho cancellato, lei no»

Gf Vip, lite furiosa tra Dana e Oriana: «Il tuo c*lo è sporco. Non te lo leccherò mai»

Cosa è successo

Un video diventato virale sui social mostra il momento in cui Oriana Marzoli si avvicina a Luca Salatino chiamandolo in modo simpatico «Soraio». La showgirl venezuelana, avvicinatasi all’ex tronista di Uomini e Donne ha dovuto fare i conti con una reazione totalmente inaspettata che ha messo a disagio il resto degli inquilini.

«Tu vuoi litigare proprio, vedi di farti i ca**i tuoi. Levati», ha esordito Luca Salatino alzando la voce e arrivando addirittura a spintonare Oriana, che è rimasta senza parole dalla sua reazione. Dal canto suo ha cercato di giustificarsi ma Salatino non ha voluto sentire ragioni: «Vuoi fare un macello? Ti sto dicendo che è una cosa che mi infastidisce anche per scherzo. Lasciami in pace».

I telespettatori non hanno apprezzato i toni e i gesti con i quali Luca Salatino si è pronuciato: molti utenti sui social hanno reputato «arrogante» ed «eccessivo» il comportamento che Salatino ha rivolto nei confronti di Oriana, motivo per il quale hanno chiesto la squalifica per il concorrente.

io non riesco più a sopportare questo cafone arrogante sono arrivata al limite #gfvip pic.twitter.com/dgGaWAPZOJ — noemy ✧ (@ennedea) December 25, 2022

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Dicembre 2022, 12:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA