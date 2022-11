Gf Vip, Luca Salatino in lacrime: ​«La mia donna deve stare sempre con il sorriso, ho sempre visto mia madre soffrire»

La nostalgia comincia a farsi per Luca Salatino che al secondo mese nella casa del Gf Vip sente di non potere più stare lontano dalla sua fidanzata Soraia Allam Cerruti, conosciuta a Uomini e Donne e scelta a maggio 2022. E nel pensarla non riesce a trattenere le lacrime.

«Al di là della mia famiglia, non ho mai avuto persone che mi hanno voluto veramente bene. E quando trovi persone vicine a te che veramente danno un valore aggiunto a te, vedi che ti vogliono bene, è una cosa importante per me» spiega con la voce rotta dal pianto a Daniele Dal Moro, che non riesce a rimanere indifferente alle parole del coinquilino.

«La mia donna deve stare sempre con il sorriso, ho sempre visto mia madre soffrire, anche per amore. Spero che Soraia quando mi guarda sia orgogliosa di me. Ho bisogno del suo amore, credo di amarla più della mia vita. La lontananza mi ha avvicinato a lei, mi ha dato quello che nessuno mi ha mai dato in vita mia» confessa l'ex tronista, che racconta di avere già comprato casa con lei a Como.

«Mi manca un botto. È come se crescesse sempre di più, qua dentro non posso sentirla. Mi ricordo tutto, la voce, il profumo» aggiunge, prima di ammettere di essere pronto al grande passo con lei: «Io me la sposo, quando esco da qui le faccio la proposta. So già come chiederglielo». Che il conto alla rovescia abbia inizio.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Novembre 2022, 23:16

