Gf Vip, Luca Salatino attaccato da Cristina Quaranta: «Nikita ci prova con te, la tua fidanzata non è gelosa?»

Ancora tensione dentro la casa del Grande Fratello Vip. Durante una chiaccherata in giardino, Elenoire Ferruzzi e Cristina Quaranta hanno preso l'iniziativa e hanno accusato Luca Salatino di essere stato troppo permissivo nei confronti di Nikita, mancando di rispetto alla fidanzata Soraia Ceruti.

Gf Vip, Giaele De Donà nei guai. L'ex moglie di Bradford rivela: «Amore libero? Bugiarda! Lei era l'amante»

GF Vip, Rocco Siffredi contro Alfonso Signorini: «Chiudete baracca e riformate il cast»

Gf Vip, bestemmia di Amaurys Perez? Sui social pioggia di richieste: squalificatelo

Il dibattito

Tutto è partito dal momento in cui l’ex volto di Uomini e Donne si è lamentato di avere un dolore al collo. La Pelizon si è proposta così di fargli un massaggio, permettendole di avvicinarsi «eccessivamente». Secondo Ferruzzi e Quaranta, Nikita infatti potrebbe provare dei sentimenti nei confronti di Luca Salatino e che questo potrebbe mettere in pericolo il suo rapporto con la compagna.

Salatino, infastidito dai commenti ha replicato: «Che vi importa? Ho 30 anni, sono un adulto. Faccio quello che mi pare», allontanandosi dalle due subito dopo.

L'ex tronista di Uomini e Donne è stato poi raggiunto da Cristina Quaranta che ha cercato di spiegargli il suo punto di vista: «Se io fossi stata Nikita, da donna, non mi sarei permessa nemmeno di toccarti per non mancare di rispetto alla persona che sta a casa e che guarda. Per te non c’è malizia, ma vuoi scommettere che la tua fidanzata a casa dirà ‘Brava la Quaranta che è solidale con le donne'».

Luca ha poi replicato: «Ma è la mia ragazza, lo saprò io quello che pensa o non pensa? Lo saprò cosa è giusto o no? Me lo devi dire tu quello che è giusto o sbagliato per me? Ma che ca**o te ne frega. Se uno sta a piangere ogni giorno per la sua ragazza, un motivo c’è».

il motivo per cui secondo elenorie e cristina la ragazza di Luca si dovrebbe offendere per Nikita sarebbe questo vogliono far credere che lei usi malizia, che gentaglia, scordiamoci future interazioni, peccato era una sincera amicizia, vogliono isolare Nikita 🙈 #gfvip pic.twitter.com/FU7GeyFRVq — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) October 9, 2022

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Ottobre 2022, 15:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA