Luca Salatino abbandona la casa del Gf Vip: «Mi sono rotto il ca**o». Ecco il motivo

Luca Salatino ha deciso che abbandonerà la casa del Grande Fratello Vip. Nel cuore della notte il concorrente ha comunicato questa decisione a Davide Donadei, neo gieffino, e Nikita Pelizon dichiarando di non riuscire a vivere serenamente la sua avventura e di voler tornare tra le braccia della sua fidanzata: «Lei mi manca troppo», ha confessato l'ex tronista di Uomini e Donne.

Il motivo

Luca Salatino ha avuto un percorso altalenante all'interno della casa del reality show, diversi sono stati i momenti in cui il concorrente ha mostrato segni di cedimento, ma dopo la sorpresa ricevuta da Alfonso Signorini durante la scorsa puntata in cui ha avuto l'opportunità di incontrare i suoi genitori, l'ex tronista ha preso la decisione drastica. Almeno secondo quanto dichiarato agli altri inquilini, a fine dicembre, Salatino non sarà più un concorrente del Gf Vip.

«Se io faccio altri due mesi e sono due mesi da morto è peggio. Mi peggioro l’immagine anche. E mi manca lei troppo», ha comunicato il gieffino riferendosi alla sua fidanzata Soraia Allam Ceruti. «E poi forse era il momento sbagliato per questa avventura. Se io facevo un anno con lei, lavoricchiavo sui social era diverso. Stiamo da poco insieme ed è strano. Prima a Uomini e Donne, il corteggiamento e tutto, poi la scelta e dopo subito il GF Vip. Poi veniamo da anni di Covid, qui i mesi chiuso pesano. No non ce la faccio più. Inutile restare e peggiorare tutto», ha riportato Biccy.it.

«Io sono arrivato a un punto che mi sono rotto il ca**o. Ci vuole più coraggio a uscire che a restare. A me non mi frega nulla se la gente mi apprezzerà di più perché esco o se mi criticherà. Io sono sempre me stesso e anche questa decisione l’ho presa pensando a me e quello che voglio», ha chiosato il concorrente mostrandosi sicuro della sua decisione.

